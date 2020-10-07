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ПОЛИТИКА

Формулы "Амстердам плюс" и "Роттердам плюс" идентичны по своей сути – Кучеренко

Причина такого выборочного подхода правоохранителей к этим формулам – в "полном отсутствии логики, юридической культуры и чистоты в действиях правительства", заявил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

Алексей Кучеренко: Почему одна формула вы считаете ее преступной, а другую формулу вы продолжаете считать не просто образцом, а, более того, она еще у нас и зафиксирована в меморандуме с МВФ
Алексей Кучеренко: Почему одна формула – вы считаете ее преступной, а другую формулу вы продолжаете считать не просто образцом, а, более того, она еще у нас и зафиксирована в меморандуме с МВФ
Фото: kucherenko.info

Формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс" и на природный газ "Амстердам плюс" по своей сути идентичны и основаны на едином принципе, однако государство одну из них расследует, а вторую считает образцовой. Об этом в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

"Уже долгие годы, минимум последние четыре года, "Нафтогаз" нам продает газ по такой же формуле. Был до этого немецкий город Дюссельдорф, год назад стал Амстердам. Вот от Амстердама до Роттердама, не знаю, по-моему, километров 50–100. Почему одна формула – вы считаете ее преступной, а другую формулу вы продолжаете считать не просто образцом, а, более того, она еще у нас и зафиксирована в меморандуме с МВФ", – заявил Кучеренко.

По его словам, причина такого выборочного подхода в "полном отсутствии логики, юридической культуры и чистоты в действиях правительства". Он добавил, что предвзятый подход правоохранителей к идентичным по своей сути формулам свидетельствует об их непрофессионализме.

"Вот такая у нас коллизия и замкнутый круг, из которого хорошо бы уже выскочить, но как-то пока оптимизма у меня нет по поводу выскакивания из этого замкнутого круга", – сказал нардеп.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле "Амстердам плюс". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Теги: энергетика, Алексей Кучеренко, Роттердам плюс, цена
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