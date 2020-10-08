Против эксперта НАБУ в деле "Роттердам плюс" ГБР открыло уголовное производство – СМИ

Издание "Сегодня" пишет со ссылкой на свои источники в Государственном бюро расследований, что производство открыто по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении эксперта "Экспертной группы Эс энд Ди", который предоставил свой вывод по делу "Роттердам плюс", пишет 8 октября издание "Сегодня" со ссылкой на информацию от источников в ГБР.

По данным инсайдера, эксперта подозревают в предоставлении заведомо неправдивой информации, производство открыто по ч. 2 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Она предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Заявление о совершении уголовного правонарушения, по информации источника, поступило 5 октября, заявитель – адвокат стороны защиты по делу "Роттердам плюс" Наталья Дригваль.

Досудебное расследование ведет управление ГБР в городе Киеве.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.