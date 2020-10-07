Новый глава САП будет избран в ближайшие месяцы – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут участвовать несколько сотен человек.

Зеленский: Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен человек Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет избран в ближайшие месяцы. Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС 6 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера было первое заседание комиссии под руководством генпрокурора. Были представители наших международных партнеров. Я думаю, что в ближайшие месяцы [будет избран новый глава САП]. Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен человек", – отметил Зеленский.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.