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Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам плюс" – СМИ

В распоряжении издания "Цензор.НЕТ" есть постановление Офиса генпрокурора, в котором сказано, что ведомство отклонило жалобу детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и оставило в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам плюс".

 
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По состоянию на 29 сентября НАБУ не предоставило Офису генпрокурора материалы этого расследования, указано в документе
По состоянию на 29 сентября НАБУ не предоставило Офису генпрокурора материалы этого расследования, указано в документе
Фото: glavcom.ua

Офис генпрокурора Украины подтвердил закрытие дела "Роттердам плюс", об этом свидетельствует постановление ведомства от 29 сентября, копию которого опубликовало 14 октября издание "Цензор.НЕТ".

В документе отмечается, что Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам плюс".

"Из имеющихся материалов жалобы и данных единого реестра досудебных расследований следует, что решение о закрытии уголовного производства принято старшим группы прокуроров, прокурором [Виталием] Пономаренко, который, согласно требованиям УПК, имел на это полномочия", – сказано в копии постановления, которое подписано генеральным прокурором Ириной Венедиктовной и обжалованию не подлежит.

По состоянию на 29 сентября НАБУ не предоставило Офису генпрокурора материалы этого расследования, указано в документе.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Решение САП о закрытии дела пытаются оспорить экс-нардеп Виктор Чумак (его иск был отклонен в Высшем антикоррупционном суде), а также Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и общественная организация "Центр противодействия коррупции".

Теги: расследование, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Офис генпрокурора
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