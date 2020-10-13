Эксперт по делу "Роттердам плюс" отказалась отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции

Частный эксперт Ирина Педь, по которой Государственное бюро расследований ведет расследование возможной фальсификации экспертизы в деле "Роттердам плюс", отказалась комментировать эту экспертизу и отвечать на вопросы журналистов на брифинге, пишет "Главком".
В начале мероприятия Педь заявила, что отвергает обвинения в ангажированности, но подтвердила получение от НАБУ за проведение экспертиз 500 тыс. грн.
"Адвокат утверждает, что я являюсь ведомственным экспертом НАБУ, при этом ссылаясь на то, что у нас с НАБУ долгосрочные регулярные отношения. Адвокат [стороны защиты] утверждает, что моя "конторка" регулярно финансируется НАБУ... У меня просьба добавить данные, сколько раз вы получали мои работы и сколько они стоят. Вы шокируете общество 500 тыс. грн, которые я получаю от НАБУ", – сказала Педь, обращаясь к адвокату, которая присутствовала на брифинге.
Она заявила, что будет защищать в суде свою репутацию.
"Сегодня мною подан иск о защите деловой репутации", – сказала эксперт.
Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.
"Главком" пишет, что до работы с НАБУ Педь, согласно данным Единого реестра судебных решений, специализировалась на оценках стоимости гаражей, паркомест и другого имущества в рамках раздела наследства, а также проводила расчет пени по кредитным картам с лимитом 5 тыс. грн.
28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.
9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.
Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.