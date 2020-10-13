Эксперт по делу "Роттердам плюс" отказалась отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции

Частный эксперт Ирина Педь изложила свою позицию по поводу претензий со стороны защиты по делу "Роттердам плюс", но на вопросы присутствующих на брифинге отвечать отказалась.

Педь (слева) заявила, что будет добиваться защиты своей репутации в суде Фото: glavcom.ua

Частный эксперт Ирина Педь, по которой Государственное бюро расследований ведет расследование возможной фальсификации экспертизы в деле "Роттердам плюс", отказалась комментировать эту экспертизу и отвечать на вопросы журналистов на брифинге, пишет "Главком".

В начале мероприятия Педь заявила, что отвергает обвинения в ангажированности, но подтвердила получение от НАБУ за проведение экспертиз 500 тыс. грн.

"Адвокат утверждает, что я являюсь ведомственным экспертом НАБУ, при этом ссылаясь на то, что у нас с НАБУ долгосрочные регулярные отношения. Адвокат [стороны защиты] утверждает, что моя "конторка" регулярно финансируется НАБУ... У меня просьба добавить данные, сколько раз вы получали мои работы и сколько они стоят. Вы шокируете общество 500 тыс. грн, которые я получаю от НАБУ", – сказала Педь, обращаясь к адвокату, которая присутствовала на брифинге.

Она заявила, что будет защищать в суде свою репутацию.

"Сегодня мною подан иск о защите деловой репутации", – сказала эксперт.

Через месяц после закрытия дела "Роттердам плюс" и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом НАБУ сообщило о получении экспертизы, которая якобы подтверждает 40 млрд грн убытков от действия формулы. Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов задним числом и обратились в Госбюро расследований.

"Главком" пишет, что до работы с НАБУ Педь, согласно данным Единого реестра судебных решений, специализировалась на оценках стоимости гаражей, паркомест и другого имущества в рамках раздела наследства, а также проводила расчет пени по кредитным картам с лимитом 5 тыс. грн.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.