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"Не явились подозреваемые и их защитники". Антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного админсуда

Судебное заседание по избранию главе и одному из судей Окружного административного суда Киева мер пресечения перенесено на 28 октября из-за неявки подозреваемых и адвокатов.

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Суд перенес заседание
Суд перенес заседание
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

Высший антикоррупционный суд  сегодня не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.

"22 октября 2020 года в Высшем антикоррупционном суде запланировано судебное заседание по рассмотрению ходатайств прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро об избрании председателю и одному из судей Окружного административного суда города Киева, подозреваемым в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины соответственно, меры пресечения в виде залога. Однако заседание так и не состоялось, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники", – сообщили в САП.

Рассмотрение ходатайств перенесено на 28 октября.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2779147745521724

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

Следствие по делу продолжается.

Теги: судьи, НАБУ, САП, суд, заседание, ОАСК
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