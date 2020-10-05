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НАБУ опять вызвало судью Вовка на допрос

Судьи Окружного административного суда Киева Павел Вовк, Игорь Погрибниченко, Владимир Келеберда и Евгений Аблов должны явиться в Национальное антикоррупицонное бюро 9-го и 12 октября.

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11 августа НАБУ объявило Вовка и еще четырех судей ОАСК в розыск
11 августа НАБУ объявило Вовка и еще четырех судей ОАСК в розыск
Фото: Павло Вовк / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Кроме Вовка, НАБУ вызывает еще троих судей – Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберду и Евгения Аблова. Все они должны явиться в бюро 9-го и 12 октября "для участия в следственных и процессуальных действиях в качестве подозреваемых, а также для вручения процессуальных документов".

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку, Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

Теги: допрос, НАБУ, Павел Вовк, Игорь Погрибниченко, Евгений Аблов, ОАСК
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