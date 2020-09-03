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Леонид Швец
Леонид Швец

Украинский журналист.


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Можно менять президентов, биться за свои права на баррикадах, но есть неизменные вещи, и на их защите стеной стоит ОАСК и судейская мафия

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Бывает, оглядываясь по сторонам, нет-нет, да и поставишь под сомнение разумность окружающего мира, а уж справедливость мироустройства и подавно вызывает серьезные вопросы. Ну какая справедливость, если, например, Василя Слипака нет, а Павел Вовк есть? И не просто есть, а продолжает, как ни в чем ни бывало руководить Окружным административным судом города Киева. Стал символом проституирования судебной системы, и все равно остается судьей, уже в этом исключительном качестве, и Высший совет правосудия, нисколько не скрываясь, демонстрирует свою горячую заинтересованность в его сохранении на этой позиции.

Если же совершить над собой неимоверное усилие и попытаться остаться на позиции разумности всего сущего, то придется поискать основания, по которым нам послан Вовк, ничуть не опасающийся всех прозвучавших разоблачений и готовый, кажется, еще и компенсацию струсить с государства, то есть со всех нас, за проявленное к нему неуважение. И я бы не спешил отбрасывать такую возможность, судя по той позиции, которую заняли его принципиальные коллеги.

По всему выходит, что Павел Вовк был нам послан во всей его показательной наглости для того, чтобы мы выкинули из башки какие-то иллюзии и увидели, наконец, как все у нас на самом деле устроено. И в этом смысле надо быть благодарным судьбе, что Вовк не слился по-тихому, а организовал активную защиту, демонстрируя свои действительно незаурядные возможности и вынуждая засвечиваться тех, кто в других условиях предпочел бы рядиться в тогу защитника священной законности, но отказать в помощи дорогому Паше оказалось выше всяких моральных сил.

Записи разговоров, ставшие известными еще прошлым летом, вывернули наизнанку судейскую среду, но общество не смогло оценить всю их прелесть. Эффекта "пленок Мельниченко" не получилось: слишком уж много профессионального жаргона, избытка информации, требующей пояснения, и действующих лиц, о чьем существовании, функциях и реальном влиянии мало кто знал. Хотя, по сути, Украина получила яркое доказательство того, что никакого правового государства у нас не существует. Есть суверенная воля Павла Вовка и группы подобных товарищей, тесно связанных между собой и крутящих закон на том самом месте, о котором вы сейчас подумали. А решение Высшего совета правосудия, отказавшегося отстранять от обязанностей Вовка и пятерых его заместителей, подтвердило это трагическое обстоятельство.

Можно менять президентов и правительства, биться за свои права и свободы на баррикадах, но есть неизменные вещи, и на их защите стеной стоит ОАСК и прочая судейская мафия.

Показательно, что карьера Павла Вовка, немного поработавшего прокурором, пошла резво вверх после того, как он в течение двух лет послужил помощником народного депутата Сергея Кивалова, того самого, который "Пидрахуй", организатор незабвенного подсчета голосов за Януковича в 2004 году. Собственно, с этой позиции Вовк и перебрался сразу в кресло судьи Окружного административного суда Киева в 2007 году, в 2009 году попал в Высшую квалификационную комиссию судей, а из нее вернулся в ОАСК в 2015 году уже председателем суда.

Связи с Сергеем Васильевичем "Пидрахуем", похоже, все это время только крепли, и как показывают разговоры с его помощницей Тоней, которая с тех пор вошла в парламент по списку ОПЗЖ и нынче зовется народным депутатом Антониной Керимовной Славицкой, это именно рабочие отношения, касающиеся установления контроля над тем же Высшим советом правосудия. Как видим, удачно. Ющенко, одержавший тогда в конце концов победу, казалось – историческую, сейчас жалкий лузер, а Кивалов и его многочисленные птенцы уверенно за кулисами решают вопросы.

Так что ответ на вопрос "зачем Вовк?" не очень и сложен. Сложнее ответить, как долго эта ситуация будет сохраняться. Другими словами, а мы-то зачем?

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Леонид Швец, судьи, Павел Вовк, Высший совет правосудия, ОАСК
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