Верховный Суд выпустил заявление по поводу дела ОАСК и призвал всех судей "демонстрировать высокие стандарты правосудия"

Содержание разговоров из кабинетов Окружного админсуда Киева, рассекреченное Национальным антикоррупционным бюро Украины, нанесло значительный ущерб судебной власти, говорится в заявлении пленума Верховного Суда.

Верховный Суд 18 сентября выпустил заявление, связанное с ситуацией вокруг расследования деятельности судей Окружного административного суда Киева, сообщает пресс-служба ВС.

Авторитет судебной власти зависит от действий каждого судьи, подчеркивается в заявлении.

"Компетентность, этичность, добродетель, нулевая толерантность к коррупции, недопущение внешнего или внутреннего вмешательства, отказ от личных связей, непрозрачных процедур и телефонного права – это столбы, на которых строится справедливый суд. Только для защиты прав и свобод человека судья может и должен использовать свои полномочия. И именно для этого судьи получают свою независимость, которая не является ни привилегией, ни путем к обогащению", – подчеркнули судьи ВС.

В заявлении Верховный Суд отметил свою внепроцессуальную позицию в деле о записях из ОАСК, в котором фигурируют председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и еще пять судей, а также руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.

Правовая оценка записям, очередная часть которых была опубликована с июле, может быть дана только процессуальным способом: при рассмотрении уголовного производства по существу в случае поступления его в суд, подчеркнули в ВС.

"Пленум Верховного Суда вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания указанных записей. Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду. В сложившейся ситуации пленум Верховного Суда призывает всех судей всеми своими действиями и поступками как в процессе, так и за его пределами демонстрировать высокие стандарты правосудия и этического поведения, независимость и беспристрастность в принятии решений, подтверждая таким образом верность присяге судьи", – подытожили авторы заявления.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Вовку, Аблову, пяти другим судьям, а также Холоднюку.

НАБУ в тот же день обнародовало фильм "Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды". В нем приводятся телефонные разговоры главы Вовка с различными собеседниками. В частности, обсуждается тема получения контроля над различными структурами системы судоустройства – Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. "Паша, что будем делать, как власть захватывать?" – спрашивает Вовка в одном из эпизодов судья ОАСК. Тот отвечает: "Главное – ее не потерять, Игорь".

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.