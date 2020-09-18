ВАКС продлил срок расследования по делу о записях из Окружного админсуда Киева

Срок расследования уголовного производства, в котором фигурируют председатель Окружного админсуда Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и еще пять судей, а также руководитель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, продлен до 17 января 2021 года.

Срок расследования по делу ОАСК продлили на шесть месяцев Фото: Окружний адміністративний суд міста Києва / Facebook

На заседании 17 сентября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и продлил срок расследования дела о записях из Окружного административного суда, сообщила пресс-служба ВАКС.

Как сказано в релизе, срок расследования продлили на шесть месяцев – до 17 января 2021 года.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

17 августа Вовк говорил, что приходил на допрос в НАБУ, однако следователя по своему делу не застал.