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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Увольнение Сытника и сохранение ОАСК будут означать откат антикоррупционных реформ на шесть лет назад и усилят судейскую мафию

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Миссия МВФ возмущена нарушением меморандума, попыткой Офиса президента уволить директора НАБУ и отказом от ликвидации Окружного админсуда.

Президент Зеленский нарушил свои собственные обязательства, которые он сам дал перед руководством миссии МВФ. Кредитная программа МВФ, которая должна помочь перекрыть бюджетный дефицит этого года, предполагает выполнение обязательств Украиной по... передаче функций Окружного админсуда в Верховный Суд!

Вместо этого Офис президента и Конституционный Суд собираются уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Цитирую действующий меморандум с МВФ, подписанный "слугами народа" и согласованный лично с президентом Зеленским (обязательства Украины по реформированию судебной системы, пункт с): "Внесем изменения в процессуальные кодексы для передачи судебного пересмотра образцовых административных дел против общегосударственных органов в Верховный Суд в качестве суда первой инстанции и Большую палату Верховного Суда в качестве апелляционного суда. После дальнейших консультаций с заинтересованными сторонами и согласования со специалистами МВФ критерии определения образцовых административных дел, которые должны быть переданы в Верховный Суд, будут завершены до конца августа 2020 года. Критерии будут включать такие факторы, как дела общегосударственного значения, дела, превышающие установленный порог или имеющие значительное влияние или вред для страны и которые касаются решения, действия или бездействия конкретных общегосударственных органов (например, Кабинета Министров, министерств, Национального банка Украины, Антимонопольного комитета, Высшего совета правосудия, НАБУ, НАПК, ВАКС)".

То есть вместо передачи дел административной юрисдикции, которые сейчас решает полностью коррумпированный Окружной админсуд, Офис президента пытается, наоборот, сохранить ОАСК и поменять руководство НАБУ, которое открыло против судей ОАСК уголовное дело!

Увольнение Сытника и сохранение ОАСК с Вовком будут означать удар по международным обязательствам Украины, дискредитацию нашей страны, откат антикоррупционных реформ на шесть лет назад, усилят судейскую мафию, которая продает государство "именем Украины", не боясь закона.

Все это делает Зеленский вполне осознанно, по договоренности с олигархами, которым мешает НАБУ и нужен Вовк и которые финансируют "слуг народа" и показывают Зеленского по своим телеканалам исключительно в позитивном виде. Разумеется, атаки на НАБУ, на Артема Сытника, сохранение Вовка, нарушение меморандума МВФ – все это показывает слабость нашего государства, которое Москва успешно разваливает, подрывая влияние США, подрывая наши независимые институты, действуя через агентов влияния в руководстве страны.

Уверен, что наше гражданское общество не позволит властям безнаказанно ломать партнерские отношения с Америкой.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: МВФ, Конституционный Суд, Юрий Бутусов, Верховный Суд, Владимир Зеленский, Артем Сытник, НАБУ, ОАСК
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