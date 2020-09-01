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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Если ослабить независимость НАБУ, Украина может получить ответочку не только в виде проблем с кредиторами, но и, возможно, удар по безвизу

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Чего в итоге добились решением Конституционного Суда по указу по Сытнику? Просто зацементировали Сытника в НАБУ. Не существует правового пути сейчас, чтобы его оттуда убрать. Отдельные граждане, которые рассказывают, что решение КС типа создает некие правовые основания для ухода Сытника, – либо добросовестно заблуждаются, либо просто врут, выдавая желаемое за действительное, либо обладают антиправовым сознанием и не в состоянии понять смысл и последствия того, о чем они говорят.

При этом №1: даже если изменить действующий закон, руководствуясь принятым решением КС как мотивом, это все равно – в виде новых норм по назначению и увольнению – не может распространяться на действующего директора и то, как он был назначен. Допустим, если бы КС признал неконституционными конкретные нормы закона, которыми регламентировался конкурс по отбору директора, демонтировав таким образом основания для того, что именно Сытник – директор, то с этим еще можно было бы что-то сделать, издав указ с какой-нибудь творческой формулировкой. Но выбит как раз этот единственный существовавший инструмент – указ. А любые новые инструменты, даже если они введены в закон, не могут применяться к старым правоотношениям напрямую. Плюс засвечено само политико-юридическое желание убрать конкретно Сытника, ведь, если бы его (желания) не было, Конституционный Суд не торопился бы аж так. Плюс сам же КС прописал, что его решение не распространяется на правоотношения, которые возникли вследствие исполнения указа по Сытнику.

При этом №2: НАБУ – это часть архитектуры, которая не просто с неба упала в Украину и не сама тут проросла из запроса общества, а создана в рамках интеграции нашего государства с западным миром. Если как-то ослабить институциональную независимость НАБУ, а именно так теперь – после истории с решением КС по указу по Сытнику – будет рассматриваться, с точки зрения Запада, слишком широкий пересмотр норм закона по директору НАБУ, который только и может позволить уволить Сытника, то наше государство может получить ответочку не только в виде удара по деньгам – через проблемы в сотрудничестве с кредиторами, но и, возможно, по безвизу. Кому это надо?

В общем, решение КС вывело весь этот спор про Сытника на политический уровень, там теперь нет и пока что не может быть никаких юридических оснований и возможностей действовать без политики – чисто по фактам. Которые таки были раньше! Все существовавшее юридически сводилось к возможности президента в случае чего издать или не издать указ, прописав там нужную фамилию или нужную формулировку. А теперь что? Только проблемы.

И это уже не впервые в нашей истории – когда люди решают поюзать КС, но в итоге сами себя лишают перспективы и высвечивают свое реальное политическое содержание. Ну нельзя быть аж настолько недальновидными, решая зайти с чем-то в КС.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Конституционный Суд, Артем Сытник, НАБУ, Дмитрий Литвин
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