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ПОЛИТИКА

Сытник прокомментировал заявление Офиса президента, в котором его назвали "исполняющим обязанности" директора НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что по-прежнему является директором НАБУ, поскольку решение Конституционного Суда о неконституционности указа о его назначении не имеет никаких юридических последствий.

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Сытник: Я несколько раз перечитал, но не совсем понял пресс-релиз Офиса президента
Сытник: Я несколько раз перечитал, но не совсем понял пресс-релиз Офиса президента
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сказал в интервью "Радіо Свобода" 31 августа, что не понял позицию Офиса президента, который после решения Конституционного Суда назвал его "исполняющим обязанности" главы ведомства. 

Заявление Офиса президента касалось решения Конституционного Суда, который на прошлой неделе признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ. 

"Я несколько раз перечитал, но не совсем понял этот пресс-релиз Офиса президента. Могу сказать точно, что распределение обязанностей между руководством НАБУ, между директором и заместителями регламентируется приказом директора. Исполняющим обязанности может быть один из заместителей, если отсутствует директор. На сегодняшний день директор не отсутствует: я не нахожусь в командировке, не нахожусь на больничном, не нахожусь в отпуске", – сказал Сытник.

Соответственно, продолжил он, нет оснований говорить, что кто-то может исполнять обязанности директора НАБУ.

"Исполняю обязанности на сегодняшний день я", – подчеркнул чиновник. 

Он отметил, что не обсуждал решение Конституционного Суда с Офисом президента, поскольку НАБУ – "независимый орган". 

Сытник настаивает, что после решения КСУ ничего не изменилось: он по-прежнему возглавляет НАБУ и бюро работает в штатном режиме. По его мнению, никаких юридических последствий это решение иметь не будет.

"Акт индивидуального действия исчерпывается моментом его исполнения. То есть указ президента издали после того, как я приступил к выполнению своих полномочий. Этот указ фактически исчерпал свое действие. Его отмена абсолютно не означает прекращения моих полномочий или мое увольнение", – сказал Сытник.

Он признал, что это решение ставит под угрозу проведение будущего конкурса на должность главы НАБУ. В ситуацию, по мнению чиновника, должен вмешаться парламент. 

"Нужно исходить из того, что само решение действительно признало неконституционным сам указ, но оно точно не является основанием для прекращения полномочий директора или для увольнения директора. Конечно, это ставит под угрозу дальнейшие конкурсы по назначению нового директора, потому что рано или поздно каденция моя закончится. Конечно, если воспринимать логику этого решения, то президент не сможет меня уволить, потому что это также не прописано в Конституции. Единственный выход  это перенести эту дискуссию в парламентские стены и думать, как это все решить", – считает Сытник. 

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в Конституционный Суд поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за рамки своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ. 

При этом судьи подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

В Офисе президента подчеркнули, что Конституционный Суд дал оценку управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не качеству работы НАБУ.

"В связи с возникшей коллизией относительно возможной потери полномочий директором бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя", – заявили на Банковой. 

Бюро назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства и отметило, что Сытник, как и положено по закону, продолжает выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. 

Теги: Конституционный Суд, отставка, Артем Сытник, КСУ, НАБУ, Офис президента Украины
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