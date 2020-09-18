Кофе в Хмельницком. Верховный Суд просит КС разъяснить, можно ли привлекать Зеленского к админответственности

Представление Верховного Суда в Конституционный с просьбой разъяснить, можно ли привлечь действующего президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности, поддержали большинство судей ВС.

Зеленский во время карантина посетил кафе в Хмельницком, но в отличие о его спутников, к админответственности не был привлечен Фото: Офіс Президента України / Facebook

Пленум Верховного Суда 18 сентября решил обратиться в Конституционный Суд с просьбой растолковать ч. 1 ст. 105 Конституции Украины и разъяснить, можно ли привлекать президента Украины к административной ответственности, сообщает "Интерфакс-Украина".

За подачу конституционного представления проголосовали 144 судей, присутствовавших на пленуме, двое выступили против.

Как пояснили "Радіо Свобода" в Верховном Суде, представление подадут в КС сразу после того, как его подпишут председатель суда и секретарь пленума.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки посетил одно из кафе в Хмельницком. Вместе с ним были глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и другие.

При этом Кабмин разрешил посещение таких заведений только с 5 июня. До этой даты заведения общественного питания могли обслуживать клиентов только на летних площадках или работать навынос.

В МВД сообщили, что в отношении должностных лиц, которые в кафе в Хмельницком пили кофе, вопреки карантинным ограничениям, составили административные протоколы.

Заседание Хмельницкого горрайонного суда по этому делу состоялось 19 июня. Всех спутников Зеленского суд оштрафовал на 17 тыс. грн, в то же время по главе государства решение вынесено не было. Судья Андрей Мисинкевич обратился в Верховный Суд за разъяснением, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь в соответствии с ч.1 ст. 105 Конституции Украины президент является неприкосновенным.