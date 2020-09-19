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ПОЛИТИКА

Высший совет правосудия назвал странным заявление Верховного Суда по делу ОАСК

18 сентября в Верховном Суде Украины заявили, что содержание разговоров из кабинетов Окружного админсуда Киева нанесло значительный ущерб судебной власти. В Высшем совете правосудия считают, что подобные комментарии материалов уголовных производств не предусмотрены законодательством.

Высший совет правосудия выступал против отстранения от работы судей ОАСК, в отношении которых ведется расследование
Высший совет правосудия выступал против отстранения от работы судей ОАСК, в отношении которых ведется расследование
Фото: Вища рада правосуддя / Facebook

Комментарий Верховного Суда Украины материалов дела судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) был неуместен и привнес ненужную политизацию в процессы, происходящие в судебной власти. Об этом говорится в заявлении пресс-офиса Высшего совета правосудия (ВСП), которое опубликовано 18 сентября.

"Публичные заявления Верховного Суда, где комментируются материалы уголовных производств в отношении судей Окружного административного суда города Киева, в отношении которых были приняты решения Высшим советом правосудия, являются оценкой, предоставленной способом, не предусмотренным действующим законодательством. Подобные заявления не влияют на содержание или правовые последствия принятых Высшим советом правосудия решений и привносят неуместную политизацию процессов в судебной власти", – сказано в заявлении.

Аудиозаписи разговоров из кабинетов судей ОАСК были обнародованы Национальным антикоррупционным бюро около двух месяцев назад, поэтому появление комментария Верховного Суда сейчас выглядит странным, считают в совете.

"Судья не может делать публичные заявления, комментировать в средствах массовой информации материалы или ход дел, находящихся в производстве суда, и подвергать сомнению судебные решения, вступившие в законную силу. Судья не вправе разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с рассмотрением дела", – указали в ВСП.

Верховный Суд 18 сентября выпустил заявление, связанное с ситуацией вокруг расследования деятельности судей ОАСК. В нем говорится, что содержание записей из кабинетов судей нанесло значительный ущерб судебной власти Украины и свело на нет усилия по повышению доверия граждан к судам.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, шести другим судьям, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

НАБУ в тот же день обнародовало фильм "Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды". В нем приводятся телефонные разговоры главы Вовка с различными собеседниками. В частности, обсуждается тема получения контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. "Паша, что будем делать, как власть захватывать?" – спрашивает Вовка в одном из эпизодов судья ОАСК. Тот отвечает: "Главное – ее не потерять".

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева 31 июля 2020 года пожаловались в ВСП на давление со стороны правоохранителей.

1 сентября Высший совет правосудия отказался удовлетворить ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой об отстранении Вовка и пяти судей ОАСК, фигурирующих в уголовном производстве.

Теги: Верховный Суд, судьи, НАБУ, Высший совет правосудия, ОАСК
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