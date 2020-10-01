Дело о пленках ОАСК. Антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности главы Госсудебной администрации

Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро об отстранении Зеновия Холоднюка от должности руководителя Государственной судебной администрации на два месяца.

Высший антикоррупционный суд на заседании 1 октября отстранил Зеновия Холоднюка от должности руководителя Государственной судебной администрации (ГСА), сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ходатайство детектива [Национального антикоррупционого бюро Украины] об отстранении Холоднюка от должности главы ГСА на два месяца подлежит удовлетворению. [...] Отстранить подозреваемого Холоднюка Зиновия Васильевича от должности главы Государственной судебной администрации на два месяца – до 1 декабря", – сказала судья.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Холоднюку, а также главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти другим судьям. Им инкриминируют создание преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В частности, Холоднюк через ОАСК пытался препятствовать назначению победителя конкурса на должность главы Госсудебной администрации, чтобы сохранить должность, считают следователи.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Срок расследования дела истекает 17 января 2021 года.