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Печерский суд обязал Офис генпрокурора удалить информацию о подозрении главе Окружного админсуда Вовку

Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку из-за "ненадлежащего его вручения".

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Судья Сергей Вовк удовлетворил жалобу адвоката судьи Павла Вовка (на фото)
Судья Сергей Вовк удовлетворил жалобу адвоката судьи Павла Вовка (на фото)
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра информацию о сообщении о подозрении главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку. Такое решение 1 октября принял следователь-судья суда Сергей Вовк, копия решения есть в распоряжении издания "Слово и дело".

Из документа известно, что адвокат Вовка подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича. Защитник считает, что подозрение главе ОАСК было вручено ненадлежащим образом, поэтому попросил обязать Любовича исключить из Единого реестра досудебных расследований эту информацию.

Судья Вовк удовлетворил жалобу и обязал Офис генпрокурора исключить информацию о вручении подозрения главе Окружного суда. Он отметил, что Вовку ненадлежащим образом вручили подозрение, когда тот находился в отпуске. Кроме того, детективы якобы направили подозрение по неправильному адресу.

По мнению судьи Печерского суда, Национальное антикоррупционное бюро Украины не приняло необходимые меры для вручения подозрения руководителю ОАСК. Судья также отверг утверждение прокурора Офиса генпрокурора, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Адвокат Павла Вовка пытался обжаловать это решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Однако суд закрыл производство по жалобе, поскольку апелляцию подали на решение, которое не подлежит обжалованию, пишет издание.

17 июля НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уже подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Павла Вовка) 14 августа.

5 октября НАБУ вызвало Павла Вовка и его заместителей для проведения следственных действий.

Теги: Печерский суд, Сергей Вовк, судьи, НАБУ, Павел Вовк, подозрение, Офис генпрокурора, ОАСК
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