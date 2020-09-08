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Минюст Украины подал жалобу на судью Вовка в Высший совет правосудия

Министерство юстиции Украины подало апелляционную жалобу на определение Печерского районного суда Киева о взыскании с "ПриватБанка" $350 млн (около 10 млрд грн) и жалобу в Высший совет правосудия на судью Сергея Вовка.

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Малюська: Решение суда станет или началом возрождения судебной власти, или символом краха
Малюська: Решение суда станет или началом возрождения судебной власти, или символом краха
Фото: Denis Malyuska / Facebook

8 сентября Министерство юстиции Украины подало апелляцию на определение Печерского районного суда Киева о взыскании с государственного "ПриватБанка" $350 млн (около 10 млрд грн) в пользу компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. Об этом в Facebook написал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его информации, Минюст также подал жалобу в Высший совет правосудия на судью Печерского суда Сергея Вовка, который принял это решение.

Малюська разместил видео, на котором Вовк зачитывает решение суда.

го решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся отреагировать на постановление должным образом по всей строгости закона, ну, или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не произойдет", – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/100011121947008/videos/1227205270993526/

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 20122014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. 6 августа компании увеличили размер иска до $350 млн, пишет НВ

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение о взыскании с государственного "ПриватБанка" $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов. Министерство финансов Украины заявило, что не согласно с определением суда и готовит апелляцию.

Теги: Киев, Григорий Суркис, Украина, Министерство юстиции, Игорь Суркис, ПриватБанк, Печерский суд, Сергей Вовк, Высший совет правосудия, Денис Малюська
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