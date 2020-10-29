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"Юридически необоснованно". Замглавы КСУ не голосовал за решение о декларировании

Статья 336-1 Уголовного кодекса Украины четко указывает на то, что субъект декларирования будет нести ответственность исключительно при условии умышленной подачи недостоверных данных. В связи с этим признание данной статьи неконституционной не имеет юридического обоснования, считает заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый.

Головатый отметил, что деятельность НАПК по проверке деклараций не может рассматриваться как контроль "над судебной властью"
Головатый отметил, что деятельность НАПК по проверке деклараций не может рассматриваться как контроль "над судебной властью"
Фото: ccu.gov.ua

Заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый заявил, что не поддержал решение КСУ, которым суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Его заявление (.pdf) обнародовали на сайте КСУ как "расходящееся мнение".

Головатый напомнил, что Украина подписала ряд международных договоров в сфере предотвращения и противодействия коррупции, а также ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции. Он также подчеркнул, что введение декларирования активов публичных деятелей, согласно решению Европейского суда по правам человека, преследует легитимную цель, которая необходима в демократическом обществе.

Украинский подход к декларированию доходов чиновников позитивно оценили Группа государств против коррупции (GRECO) и Антикоррупционная сеть Организации экономического сотрудничества и развития для стран Восточной Европы и Азии, добавил судья.

Головатый напомнил, что статья 366-1 УК Украины устанавливает уголовную ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений или умышленное непредоставление декларации. Поэтому, отмечает он, юридическая конструкция статьи четко указывает на то, что субъект декларирования будет нести ответственность исключительно при условии, если на момент подачи декларации он знал о недостоверном характере внесенных сведений.

Кроме того, Головатый напомнил, что за предоставление недостоверных данных установлена административная и уголовная ответственность. В статье, подчеркивает он, установлены границы наступления уголовной ответственности – если сведения отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (549 тыс. грн). На основании этого критерия и происходит разграничение между привлечением лица к уголовной ответственности или к административной.

В связи с этим Головатый считает, что решение КСУ о неконституционности уголовной статьи за недостоверное декларирование не имеет под собой юридического обоснования.

Он также уверен, что наличие у Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) контрольных функций и полномочий по всем субъектам, на которых распространяется действие закона о декларациях (включая судей), не может рассматриваться как контроль "над судебной властью".

"Ведь определенные законом полномочия НАПК не являются вмешательством в профессиональную деятельность судей – осуществление правосудия, а направлены на достижение легитимной цели – предотвращение коррупции в государстве, в том числе путем проверки, формирования добропорядочности лиц, выполняющих некоторые функции государства или местного самоуправления", – отметил замглавы КСУ.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. 

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что, по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации

Теги: Конституционный Суд, Сергей Головатый, КСУ, НАПК, декларирование, электронное декларирование
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