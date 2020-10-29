Трое судей КСУ незаконно участвовали в заседании об отмене части антикоррупционного законодательства – НАПК

У троих судей Конституционного Суда, которые участвовали в рассмотрении антикоррупционного законодательства, были проблемы с декларациями, поэтому они не могли действовать объективно, заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

Новиков: Это принципы еще римского права – судья не может быть судьей в собственном деле Фото: nazk.gov.ua

Трое судей Конституционного Суда действовали незаконно, принимая решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Об этом 28 октября заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков во время брифинга, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Процедурное нарушение состоит в том, что трем судьям Конституционного Суда было известно о том, что они не могут действовать объективно. В чем заключается эта необъективность? Представление поступило в суд на следующий день, 5 августа 2020 года, после того, как судьи получили вызовы в НАПК о вручении административных протоколов за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. А именно судья [Игорь] Слиденко и судья [Владимир] Мойсик", – заявил Новиков.

По его словам, судьи Слиденко и Мойсик приняли участие в рассмотрении дела, зная, что действуют в конфликте интересов.

"Независимо от того, каким является решение, Конституция и закон о Конституционном Суде, статья 60, запрещают им участвовать в этом деле", – добавил он.

Он отметил, что НАПК еще до подачи этого конституционного представления установило признаки преступления в действиях судьи Ирины Завгородней. Агентство передало материалы в НАБУ, которое зарегистрировало уголовное производство.

"Несмотря на это, судья фактически принимала участие в рассмотрении конституционного представления об отмене ст. 366-1 – недекларирование достоверной информации. Поэтому решение Конституционного Суда, учитывая участие в нем трех судей, которые не могли действовать объективно, не может считаться легитимным. Это принципы еще римского права – судья не может быть судьей в собственном деле", – добавил Новиков.

В НАПК сообщали, что у судей КСУ Завгородней и Сергея Головатого обнаружили признаки недостоверного декларирования. У Головатого в декларации за 2019 год выявлено 3,6 млн грн недостоверных сведений. В декларации Завгородней за 2018 год обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019-й – 754 тыс. грн.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что КСУ принял решение с "вопиющими процессуальными нарушениями". Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявило, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.