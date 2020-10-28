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КСУ отменил ряд норм антикоррупционного законодательства, Ляшко не прошел в Раду. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 28 октября.

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КСУ отменил ряд антикоррупционных норм
КСУ отменил ряд антикоррупционных норм
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

КСУ отменил ряд норм антикоррупционного законодательства

Конституционный Суд Украины опубликовал принятое 27 октября решение о признании несоответствующей Основному закону уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование и отмене ряда норм антикоррупционного законодательства.

Во исполнение решения КСУ Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, которое теперь лишено ряда полномочий, закрыло реестр электронных деклараций, а также прекратило их прием, проверку и публикацию.

Ляшко проиграл выборы

Довыборы в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области выиграл кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он набрал 34,1% голосов. Вторым стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко (31,78%).

В Украине рекордное суточное число жертв COVID-19

За последние 24 часа в Украине скончалось 165 пациентов с COVID-19, это новый рекорд. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 363 075 случаев коронавирусной инфекции, 6755 человек умерли, 148 642 выздоровели.

Режим ЧС продлен до конца года

Кабинет Министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года в связи с продлением срока карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Названы причины и факторы катастрофы Ан-26Ш под Харьковом

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский представил отчет об аварии учебного самолета Ан-26Ш в Харьковской области. Среди главных причин катастрофы он назвал отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полета со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил; системные нарушения правил полетов в университете, недостаточную профессиональную подготовку экипажа по действиям в особых ситуациях и другое.

От COVID-19 умер мэр Борисполя

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса в возрасте 60 лет. На посту городского головы он работал с 2006 года.

По результатам голосования на местных выборах 25 октября Федорчук набрал наибольшее количество голосов, отметила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. Теперь в городе должны пройти перевыборы.

Теги: Олег Ляшко, Конституционный Суд, Борисполь, КСУ, НАПК, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, крушение Ан-26 в Чугуеве
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