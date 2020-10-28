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"Хотят сделать рабами коррупции, цинизма и мутных схем целую страну". Соцсети отреагировали на решение КСУ по делу о недостоверном декларировании

Пользователи соцсетей активно обсуждают решение Конституционного Суда Украины о признании несоответствующей Основному закону уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование.

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Решение КСУ было принято на закрытом заседании 27 октября
Решение КСУ было принято на закрытом заседании 27 октября
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации. 28 октября КСУ опубликовал соответствующее решение.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Конституционный Суд своим решением уверенно толкает нас во времена [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича, разрушая отношения с Западом. Это откат, и к сожалению, пока что впереди только плохой сценарий", – поделилась мнением главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

https://www.facebook.com/sevgil.musaieva/posts/10221649049912081

"Антикоррупционное законодательство было главным обязательством Украины в переговорах о безвизовом режиме с Евросоюзом. Безвиз не аннулируют так быстро, но сегодня мы сделали большой шаг в эту сторону", – отметил журналист Виталий Сыч.

https://www.facebook.com/sych.vitaly/posts/3525612334161694

"Конституционный Суд стал коллективным младшим братом Виктора Януковича. Решение о фактической отмене системы электронного декларирования – это угроза всему, что было сделано на пути к цивилизованному миру за последние семь лет. Десяток рабов в здании на Жилянской хотят поставить на колени и сделать рабами коррупции, цинизма и мутных схем целую страну", – считает экс-нардеп, замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10219417715339628

"Хотелось бы отметить, что даже в РФ, на которую надрач...т ОПЗЖ, работает законодательство об обязательном публичном декларировании доходов чиновников. Эти продажные организмы из КС в союзе с  [главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором] Медведчуком и [бизнесменом Игорем] Коломойским опустили нас на такое дно, где мы поручкаемся разве что с Сомали", – написал главред интернет-издания "Бизнес Цензор" Сергей Головнев.

https://www.facebook.com/sergiigolovnov/posts/3562695550457378

"Вместо того, чтобы проводить опрос с вопросом о пожизненном заключении для коррупционеров, уже давно надо перезагрузить состав Конституционного Суда и ОАСК, которые в открытую работают против государства и уничтожают антикоррупционные достижения", – считает бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3513283862088458

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал "антигосударственным мятежом" решение КСУ. "Решение Конституционного Суда об отмене ч. 1 ст. 366 – ответственность за незаконное декларирование – это сокрушительный удар по всей антикоррупционной системе Украины. Это означает, что обнуляется весь смысл внедрения электронных деклараций госслужащих и смысл работы Национального агентства по противодействию коррупции", – уточнил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4808080229232235

"К сожалению, в связи с сегодняшним решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями, о которых я сообщала ранее, и сомнительно по содержанию", – заявила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3364356393681530

"Все, 2020, я сдаюсь. Что дальше? Отмена Конституции из-за неконституционности? Назначение Пономаря в СНБО? Я уже прошел все стадии и готов к принятию. Желательно чего-то покрепче", – написал блогер Роман Шрайк.

https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3779959005362184

Не обошлось и без фотожаб.

https://www.facebook.com/gonimem/posts/374502340572461

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https://www.facebook.com/gonimem/posts/374512823904746

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Теги: конституция, коррупция, Конституционный Суд, соцсети, декларирование, электронное декларирование
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