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Решение КСУ об отмене части антикоррупционного законодательства может поставить под угрозу безвиз и сотрудничество с МВФ – Transparency International

Исполнительный директор организации Transparency International Ukraine Андрей Боровик отметил, что после отмены Конституционным Судом ряда положений антикоррупционного законодательства многие чиновники останутся ненаказанными за неправдивую информацию в декларациях.

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КСУ принял решение 28 октября
КСУ принял решение 28 октября
Фото: EPA

Решение Конституционного Суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства, в частности уголовной ответственности за недостоверное декларирование, может поставить под угрозу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом и привести к отказу Международного валютного фонда предоставлять Украине финансовую помощь. Об этом заявила антикоррупционная организация Transparency International Ukraine 28 октября.

В организации отметили, что КСУ признал неконституционными полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, касающиеся контроля и проверки деклараций, открытого доступа к реестру деклараций, мониторинга образа жизни. Также суд лишил НАПК права иметь доступ к реестрам, составлять протоколы об административных правонарушениях, вносить предписания о нарушении требований антикоррупционного законодательства, проводить "антикоррупционные" проверки в государственных органах, обращаться в суд с исками о признании незаконными нормативно-правовых актов и другое.

"КСУ принял это решение, несмотря на то, что народные депутаты в обоснование положили манипулятивные утверждения, существенно искажающие смысл, и выборочно ссылались на законодательство", – говорится в заявлении Transparency International Ukraine.

Организация отметила, что судьи КСУ исследовали научно-экспертные позиции и объяснения от ряда институтов и экспертов всего за неделю, несмотря на то, что некоторые из них были достаточно объемными.

"В целом такое решение Конституционного Суда приведет к ряду критических изменений – угрозе безвизу, неполучению необходимого для выживания транша МВФ и нивелированию антикоррупционной реформы", – подчеркнули в Transparency International Ukraine.

Исполнительный директор организации Андрей Боровик отметил, что многие чиновники останутся ненаказанными за неправдивую информацию в декларациях.

"Решение Конституционного Суда спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Ведь эти нормы законодательства формировали основы системы борьбы с коррупцией, которая признана одной из угроз национальной безопасности. Кроме потери подотчетности чиновников, тысячи должностных лиц останутся без наказания за ложь в декларации", – заявил он.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу. Речь об электронном декларировании, спецконфискации и обновленной ст. 368-5 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

27 октября украинские СМИ, ссылаясь на источники, заявили, что КСУ признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовное наказание за декларирование недостоверной информации.

Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила, что решение КС, которым он признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, приняли с "вопиющими процессуальными нарушениями".

Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский выразил мнение, что такое решение может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

28 октября собрание судей Конституционного Суда Украины обратилось к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с заявлением о давлении на суд.

НАПК в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило  их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". НАПК заявляло, что реестр электронных деклараций не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

28 октября решение КСУ было официально опубликовано. В нем, в частности, говорилось, что по мнению судей Конституционного Суда, установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленное неподание субъектом декларирования является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений. Ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса, признаны неконституционными и утратили силу с 27 октября.

Теги: коррупция, Transparency International, Конституционный Суд, декларация, НАПК, декларирование, электронное декларирование
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