Довыборы в Раду в округе №208 выиграл Гунько – данные ЦИК

По данным Центризбиркома Украины, на довыборах в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько опередил лидера Радикальной партии Олега Ляшко на 2,32%.

Довыборы в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области выиграл кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов.

За Гунько проголосовали 34,1% избирателей.

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 31,78%.

Разрыв между ними составил 2,32%, или 1446 голосов.

Третье место заняла самовыдвиженец Людмила Давыденко (26,68%).

Остальные кандидаты набрали меньше 3%. Всего в довыборах принимали участие 18 кандидатов.

Скриншот: cvk.gov.ua

Довыборы в 208-м округе проходили одновременно с местными выборами в Украине 25 октября. Голосование проводилось в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году.

Сразу после завершения голосования Гунько говорил, что выиграл выборы с перевесом в 1442 голоса.