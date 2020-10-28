В Борисполе, где от COVID-19 умер действующий мэр, должны пройти повторные выборы – "Опора"

Глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что скончавшийся от коронавируса мэр Борисполя Анатолий Федорчук набрал наибольшее количество голосов на прошедших 25 октября выборах городского головы.

На посту городского головы Федорчук работал с 2006 года Фото: mykyivregion.com.ua

В Борисполе Киевской области, где от COVID-19 умер действующий мэр города Анатолий Федорчук, должны пройти повторные выборы. Об этом на своей странице в Facebook заявила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Она отметила, что по результатам голосования на местных выборах Федорчук набрал наибольшее количество голосов.

"В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 280 Избирательного кодекса: территориальная избирательная комиссия принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном кодексом, по основаниям, указанным в п. 4 ч. 1 и ч. 4 ст. 231 (в случае смерти)", – написала Айвазовская.

Сегодня стало известно, что мэр Борисполя умер от коронавируса. Федорчуку было 60 лет. На посту городского головы он работал с 2006 года.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.