В оккупированном Крыму произошла вспышка коронавируса в психбольнице

В психоневрологической больнице Симферополя 81 человек заразился коронавирусом. При приеме на лечение врачи не требовали от пациентов информации по обследованию на COVID-19.

По данным "минздрава Крыма", от COVID-19 на полуострове умерло 124 человека Фото: EPA

В психоневрологической больнице №1 Симферополя развернули госпиталь для больных COVID-19 из-за массового заражения в учреждении. Об этом пишут "Крым.Реалии" 28 октября со ссылкой на так называемого "главу Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталью Пеньковскую.

"В Симферополе был оперативно развернут "ковидный" госпиталь на 60 коек в психоневрологической больнице №1 в связи с эпидситуацией. На территории больницы зарегистрировано групповое заболевание – там 81 пострадавший. Практически половина из них – медицинские работки, 56 человек – это лица без клинических проявлений", – рассказала она.

Причиной вспышки Пеньковская назвала "низкую настороженность медперсонала". При приеме на лечение в больницу врачи не требовали информации по обследованию на COVID-19, хотя это обязательное условие, пояснила Пеньковская.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сегодня писал в Facebook, что за минувшие сутки на полуострове зарегистрировали 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 54 случая с бессимптомным течением заболевания. Выздоровевших за весь период пандемии – 4998 человек.

"Минздрав" Крыма 28 октября сообщил, что в Крыму от COVID-19 умерло 124 человека. Под медицинским наблюдением находятся 3072 человека.

Эксперты "Крымской правозащитной группы" заявляют об умышленном сокрытии реального количества смертей от COVID-19 оккупационными "властями" полуострова. Глава организации Ольга Скрипник, ссылаясь на крымских медиков, рассказала о негласном распоряжении "властей" скрывать реальную смертность.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.