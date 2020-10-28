Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 44 млн

От коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались почти 1,17 млн пациентов.

По числу инфицированных и умерших от COVID-19 лидируют США Фото: ЕРА

28 октября число подтвержденных случаев коронавиурсной инфекции в мире достигло 44 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.

Данные о распространении COVID-19 собраны в 189 странах и зависимых территориях планеты. В пятерку стран с наибольшим количеством инфицированных входят США (почти 8,8 млн), Индия (почти 8 млн), Бразилия (более 5,4 млн), Россия (почти 1,6 млн) и Франция (более 1,2 млн).

Украина по числу случаев COVID-19 (374 тыс., официально – 363 тыс.) находится на 20-м месте, между Индонезией (396 тыс.) и Филиппинами (373 тыс.).

Жертвами коронавирусной инфекции с начала пандемии стали 1 167 634 человека, больше всего смертей зафиксировано с США – 226 722.

Вылечились от COVID-19 уже больше 29,8 млн пациентов. Больше всего излечившихся – в Индии (7,2 млн) и Бразилии (4,9 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.