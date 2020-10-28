Россия второй день подряд бьет рекорд суточной смертности от COVID-19

За последние сутки в России от COVID-19 умерло 346 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции умерло 26 935 человек.

В Москве заболевших было больше всего Фото: EPA

Утром 28 октября в России зарегистрированы 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за сутки от COVID-19 умерло 346 пациентов, сообщил сегодня российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это новый рекорд суточной смертности в стране. Предыдущий зафиксировали 27 октября, тогда оперативный штаб отчитался о 320 умерших от COVID-19 за сутки.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+3670 человек за сутки), Московской области (+505) и в Санкт-Петербурге (+727). Общее число инфицированных в стране достигло 1 563 976 человек, сообщили в штабе.

Всего с начала эпидемии в РФ от COVID-19 умерли 26 935 человек. Выздоровели 1 171 301 человек, 12 361 из них выписали из больниц за минувшие сутки.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по количеству больных COVID-19. Ее опережают США, Индия и Бразилия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.