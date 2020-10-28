Мэр Борисполя умер от COVID-19

Скончавшийся от коронавируса городской голова Борисполя Анатолий Федорчук побеждал на выборах мэра города, сообщили в пресс-службе партии "Наш край".

Мэр Борисполя Киевской области Анатолий Федорчук умер от COVID-19. Об этом 28 октября сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии "Наш край", от которой Федорчук на местных выборах баллотировался в мэры города.

Собеседник агентства отметил, что по результатам подсчета голосов скончавшийся от коронавируса городской голова побеждал на выборах мэра Борисполя.

Федорчуку было 60 лет. На посту городского головы он работал с 2006 года.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.