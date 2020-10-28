Катастрофа Ан-26. Названы все причины и факторы аварии самолета

Главными причинами аварии самолета Ан-26 в Харьковской области стали отсутствие действенного контроля по организации и выполнению полета, системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева Фото: EPA

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский во время заседания Кабинета Министров Украины 28 октября представил отчет об аварии учебного самолета Ан-26 в Харьковской области, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он назвал факторы катастрофы, которые способствовали ее возникновению:

Общепринятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 полетов конвейером, во время одного из которых из-за быстротечности процесса экипаж не смог идентифицировать отказ техники и своевременно прекратить взлет;

Отказ системы ПРТ-24 левого двигателя в условиях непредвиденного плановой таблицей полетов выполнения взлетов;

Общепринятая практика постоянного превышения одновременного количества полетов и смешение экипажа, курсантов, штурманов и курсантов на борту самолета;

Нарушение плановой таблицы полетов, пребывание в шестом полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены плановой таблицей полетов;

Непрекращение полетов руководством полетов, руководителем полетов, на аэродроме – руководителем зоны посадки и помощником руководителя полетов.

Среди главных причин катастрофы Уруский назвал следующие:

Отсутствие действенного контроля по организации и выполнению полета со стороны должностных лиц Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба;

Системные нарушения правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба;

Недостаточная профессиональная подготовка экипажа по действиям в особых ситуациях, совершение всеобщего анализа характера локального отказа техники с моделированием правильных и налаженных действий для предотвращения перерастания особых ситуаций в катастрофические.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

7 октября Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26 позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.

20 октября в Генштабе ВСУ заявили, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы пообещала обнародовать причины трагедии на заседании Кабмина 28 октября.