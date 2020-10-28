Катастрофа Ан-26. Названы все причины и факторы аварии самолета

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский во время заседания Кабинета Министров Украины 28 октября представил отчет об аварии учебного самолета Ан-26 в Харьковской области, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Он назвал факторы катастрофы, которые способствовали ее возникновению:
Среди главных причин катастрофы Уруский назвал следующие:
Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.
7 октября Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26 позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.
20 октября в Генштабе ВСУ заявили, что родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.
Правительственная комиссия по расследованию катастрофы пообещала обнародовать причины трагедии на заседании Кабмина 28 октября.