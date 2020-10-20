Родственникам курсантов, погибших при крушении Ан-26Ш, выплатили компенсации – Генштаб ВСУ

Компенсации семьям экипажа разбившегося в Чугуеве самолета Ан-26Ш будут выплачены после окончательного установления обстоятельств и причин катастрофы, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября Фото: EPA

Родственникам курсантов, погибших при крушении учебного самолета Ан-26Ш недалеко от военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области, выплатили компенсации. Об этом 20 октября в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"19 октября областными военными комиссариатами Сухопутных войск ВСУ проведена выплата одноразового пособия семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли 25 сентября 2020 года в результате катастрофы самолета Ан-26Ш", – говорится в сообщении.

Выплаты семьям погибших были установлены в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января этого года (прожиточный минимум в январе составлял 2027 грн. – "ГОРДОН"). Средства были зачислены на банковские счета родственников курсантов.

В Генштабе отметили, что сейчас правительственная комиссия продолжает работы по техническому расследованию катастрофы. Компенсации семьям экипажа Ан-26Ш будут выплачены после окончательного установления обстоятельств и причин крушения самолета.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

7 октября глава правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы, вице-премьер-министр Украины Олег Уруский сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. "Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом", – отметил Уруский.