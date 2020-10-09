Крушение Ан-26 в Чугуеве. Авиаторы призвали не манипулировать информацией. Видео
Представители Воздушных сил Украины призвали дождаться выводов следственной комиссии, прежде чем комментировать крушение в Харьковской области самолета Ан-26. Видеообращение размещено 7 октября в Facebook командования Воздушных сил. В нем снялись военные из разных регионов Украины. "Очень плохо, когда отдельные должностные лица позволяют себе зарабатывать политические дивиденды буквально на здоровье наших сослуживцев", – сказал, в частности, представитель дислоцированной в Виннице 456-й бригады транспортной авиации. Публикуя ролик, командование Воздушных сил отметило, что авиаторы просят "обойтись без домыслов и манипуляций, не использовать ужасную трагедию в Чугуеве в собственных интересах и дождаться официальных результатов расследования".
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