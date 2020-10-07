Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева обнародовала пост памяти погибшего экипажа Ан-26Ш и своего сына, Павла Павлика.

Экс-жена украинского певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева 6 октября обнародовала в Facebook архивное видео ее покойного сына Павла Павлика. Он запечатлен на кухне во время приготовления салата "Оливье".

"Сегодня прошла церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате катастрофы самолета. Такого же возраста ребята, как мой сын... Будущие военные, как мой сын... Если бы не трагедия. Непоправимая и несправедливая потеря... Я так сопереживаю родителям и плачу вместе с ними", – написала она.

Созаева отметила: все, что остается близким, – это пересматривать фотографии и видео своих детей.

"Это и есть мое послание: пока живы наши близкие, снимайте на видео их, когда они смеются, когда говорят. Голос забывается быстрее всего... И тогда, пересматривая, остается ощущение их присутствия... Как будто они просто уехали в другой город или страну... Но они рядом, и мы скоро увидимся", – завершила она.

Павел Павлик скончался 7 августа. Ему был 21 год.

Два года назад у Павлика-младшего было диагностировано онкологическое заболевание – саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии. 20 июня сын Павлика опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал об ухудшении состояния здоровья.

6 октября в Харькове состоялось прощание с погибшим экипажем учебного самолета Ан-26Ш. Он упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.