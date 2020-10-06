В Харькове в присутствии Зеленского почтили память жертв крушения самолета Ан-26Ш. Видео

С погибшими курсантами прощались на площади Свободы Фото: president.gov.ua

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

30 сентября бортовые самописцы Ан-26Ш удалось расшифровать, но их данные не разглашали.