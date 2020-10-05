Сын генерала Дроздова выполнял тренировочный полет. Связать это с катастрофой Ан-26 – непорядочность и подлость ниже пояса

Искренне хочу пресечь несправедливость, с легкой руки и трепливого языка главы Харьковской облгосадминистрации [Алексея] Кучера полетевшей в массы из прямого эфира ["Свободы слова" Савика] Шустера.

Прозвучала конкретная предъява в том, что Ан-26 вынужден был уступить очередь на посадку самолету, на борту которого находился сын командующего Воздушными силами ВСУ генерала [Сергея] Дроздова.

Грязь полетела, и у нас традиционно мало кто пытается и хочет разбираться, что к чему и почему.

Генерал-полковник Дроздов – уважаемый в армии и авиации офицер и летчик, прошедший путь от курсанта до командующего. Его младший сын, Сергей Сергеевич, не только родился с отцом в один день, 24 февраля, но и пошел по стопам отца-летчика, в небо.

Учится в ХНУВС, харьковском национальном университете воздушных сил, на пилота транспортной авиации. Сослуживцами, курсантами, преподавателями, инструкторами характеризуется исключительно положительно и позитивно, ответственный и усердный ученик, приветливый, не мажор, без чванства и особого отношения. Пашет и учится, как все. Даже больше.

Надо знать папу, Сергей Семенович точно не просит для Сергея Сергеевича тепличных условий. Скорее наоборот!

Сын командующего должен во всем быть эталоном, образцом и не подводить отца-генерала.

В тот день генерал-полковник Дроздов был по служебной необходимости в Херсонской области, а сын выполнял плановый учебно-тренировочный полет.

Связать в одну кучу все эти события и практически предъявить Сергею Семеновичу какую-то хрень по поводу сына – треш, непорядочность и подлость ниже пояса.

Умные люди все понимают, но, к сожалению, дураков и подлецов хватает, у них сейчас осеннее обострение.

Сергей Дроздов закончит ХНУВС и будет летать, управлять самолетом, как отец.

Под Харьковом произошла ужасная трагедия, и в ее причинах разберутся компетентные специалисты.

Должны разобраться. Обязаны!

Параллельно сейчас будет уйма предвыборных вбросов.

Не ведитесь, пожалуйста.

Всем добра, справедливости и позитива.

Согласитесь, этого не хватает и с этим явная напряженка!

Источник: Alex Mochanov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора