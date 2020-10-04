"Еще были два вертолета". В Воздушных силах Украины раскрыли новые подробности падения Ан-26

Самолет Ан-26, который разбился в Чугуеве, не просил перед этим экстренную посадку на аэродроме, отметил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Следствие, которое разбирается с крушением в Чугуеве Харьковской области самолета Ан-26 с курсантами, изучает воздействие диспетчера аэродрома с двумя самолетами, которые заходили в то время на посадку.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Про это заговорили после заявлений отдельных докладчиков, которые начали делать некоторые предположения, хотя они являются членами комиссии. Там даже было не два самолета, а еще были два вертолета на территории аэродрома, и руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте принял правильные решения и сделал все", – сказал он.

По словам представителя Воздушных сил, руководитель полетов "не мог по всем документам поступить иначе".

"Он позволил сесть первому самолету и сразу направил самолет, на котором были определенные проблемы, самолет, который не просил экстренной посадки, но он все-таки направил его на полосу. И те два вертолета тоже освободили место, чтобы не препятствовать самолетам сесть. Расстояние между первым и вторым самолетами было достаточным, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй шел на посадку. Это мы и обнародовали сегодня на нашей странице", – объяснил Игнат.

Спикер командования Воздушных сил считает версию теракта как причину крушения наименее вероятной, "поскольку уже собрано достаточно материала"..

2 октября глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26 после того, как узнали о поломке одного из двигателей. Пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

3 сентября глава ОГА сообщил, что приоритет посадки в то время получил самолет с сыном командующего Воздушными силами Сергея Дроздова в то время, как поступило сообщение о неисправности борта Ан-26.

В Воздушных силах заявили, что слова Кучера являются оценочным суждением, которое глава ОГА непонятно откуда взял, "ведь он не является специалистом в данном вопросе".

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