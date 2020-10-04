"Ложь и манипуляция". В командовании Воздушных сил Украины отреагировали на заявления Кучера по поводу возможной причины катастрофы Ан-26Ш

Посадка еще одного самолета никак не могла повлиять на катастрофу Ан-26Ш, заверили в командовании Воздушных сил ВСУ. Накануне глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего Воздушных сил получил приоритет в посадке перед крушением Ан-26Ш.

Во время катастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту Фото: ЕРА

Командование Воздушных сил ВСУ отреагировало на заявление главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, что самолет с сыном командующего ВС Сергея Дроздова получил приоритет посадки перед Ан-26Ш с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

О том, что самолет с сыном Дроздова получил приоритет посадки в то время, как уже поступило сообщение о неисправности борта Ан-26Ш, впоследствии потерпевшего крушение под Чугуевом Харьковской области, Кучер заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 2 октября.

"Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, будто бы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол, эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция", – заявили в командовании.

Гости студии Шустера подтвердили абсурдность утверждений Кучера, говорится в сообщении.

"Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятные аргументы, но тщетно... Возможно, пора уже звонить руководителю Службы безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!" – подчеркнули в пресс-службе.

В командовании Воздушных сил ВСУ заверили, что посадка еще одного самолета никак не могла повлиять на катастрофу Ан-26Ш.