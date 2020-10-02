"Вся группа была дружной". Курсант, который не попал на борт разбившегося Ан-26, рассказал о погибших сокурсниках

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Валентин Рейзер рассказал, что дружил с Виталием Вильховым, который пережил падение самолета Ан-26, но скончался в больнице.

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Валентин Рейзер заявил 30 сентября "Високому замку", что он тоже должен был лететь на самолете Ан-26, который разбился возле аэродрома в Чугуеве Харьковской области.

"В том роковом самолете должен был лететь и я. Но обстоятельства так сложились, что не полетел", – сказал он.

Курсант подчеркнул, что "очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете".

"Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зибюк, Руслан Шеремет... Все они перешли на третий курс. Я был их одногруппником, но несколько дней назад перевелся на инженерный факультет, на специальность "авиационное вооружение", – отметил Рейзер.

Он рассказал, что их группа была дружной, а сам он еще до учебы в Харькове дружил с Виталием Вильховым, который пережил падение Ан-26, но скончался в больнице.

"Он был на год старше меня. У нас было много общих друзей, знакомых. С первых дней нашли с ним общий язык. Ходили вместе в увольнение. Он ни в чем никому не отказывал. Откликался на чьи-либо просьбы о помощи. Умел поддержать товарища в трудную минуту. Во время учебы во Львове Виталик приглашал меня в гости к себе домой – но побывать там не успел", – вспомнил Рейзер.

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