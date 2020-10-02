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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Вся группа была дружной". Курсант, который не попал на борт разбившегося Ан-26, рассказал о погибших сокурсниках

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Валентин Рейзер рассказал, что дружил с Виталием Вильховым, который пережил падение самолета Ан-26, но скончался в больнице.

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Ан-26 разбился 25 сентября
Ан-26 разбился 25 сентября
Фото: ЕРА

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Валентин Рейзер заявил 30 сентября "Високому замку", что он тоже должен был лететь на самолете Ан-26, который разбился возле аэродрома в Чугуеве Харьковской области.

"В том роковом самолете должен был лететь и я. Но обстоятельства так сложились, что не полетел", – сказал он.

Курсант подчеркнул, что "очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете".

"Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... Знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Микитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зибюк, Руслан Шеремет... Все они перешли на третий курс. Я был их одногруппником, но несколько дней назад перевелся на инженерный факультет, на специальность "авиационное вооружение", – отметил Рейзер.

Он рассказал, что их группа была дружной, а сам он еще до учебы в Харькове дружил с Виталием Вильховым, который пережил падение Ан-26, но скончался в больнице.

"Он был на год старше меня. У нас было много общих друзей, знакомых. С первых дней нашли с ним общий язык. Ходили вместе в увольнение. Он ни в чем никому не отказывал. Откликался на чьи-либо просьбы о помощи. Умел поддержать товарища в трудную минуту. Во время учебы во Львове Виталик приглашал меня в гости к себе домой – но побывать там не успел", – вспомнил Рейзер.

Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности

В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли, что в последний момент к полету не допустили курсанта Александра Харченко, поэтому его не было на борту Ан-26.

Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся вечером 25 сентября в двух километрах от военного аэродрома Чугуева. На его борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.

Теги: самолет, авиакатастрофа, крушение, Чугуев, крушение Ан-26 в Чугуеве
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