Специалисты приступили к моделированию полета потерпевшего крушение самолета Ан-26Ш

Специалисты закончили расшифровку черных ящиков самолета Ан-26Ш и сейчас ведут моделирование всего полета. Детальная информация по этому процессу засекречена.

Ан-26Ш упал в двух километрах от военного аэродрома Чугуева Фото: ЕРА

Черные ящики самолета Ан-26Ш, потерпевшего крушение в Харьковской области вечером 25 сентября, уже расшифрованы, специалисты сейчас моделируют весь полет. Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина" авторства Олега Черныша.

"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета. Вся остальная информация по этому процессу пока засекречена. Это сделано для того, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело", – приводит издание слова главного инспектора Министерства обороны Украины Игоря Воронченко.

Авиационный эксперт на условиях анонимности сказал "РБК-Украина", что в самолете могла быть техническая неисправность, на которую экипаж не смог корректно среагировать. По его мнению, левый двигатель АН-26 в какой-то момент мог остановиться, но его лопасти не заняли новое положение, менее всего влияющее на аэродинамику.

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