Специалисты приступили к моделированию полета потерпевшего крушение самолета Ан-26Ш

Черные ящики самолета Ан-26Ш, потерпевшего крушение в Харьковской области вечером 25 сентября, уже расшифрованы, специалисты сейчас моделируют весь полет. Об этом говорится в статье издания "РБК-Украина" авторства Олега Черныша.
"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета. Вся остальная информация по этому процессу пока засекречена. Это сделано для того, чтобы "не было предвзятых действий и наговоров", поскольку "это очень щепетильное дело", – приводит издание слова главного инспектора Министерства обороны Украины Игоря Воронченко.
Авиационный эксперт на условиях анонимности сказал "РБК-Украина", что в самолете могла быть техническая неисправность, на которую экипаж не смог корректно среагировать. По его мнению, левый двигатель АН-26 в какой-то момент мог остановиться, но его лопасти не заняли новое положение, менее всего влияющее на аэродинамику.
Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности
Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева. На его борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.
28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.