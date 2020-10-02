В Харькове дочь погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш пилота отказались принять в школу. Директора отстранили

Супруга погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом пилота Алексея Остапенко Елена рассказала, что директор гимназии "Образование" в Харькове заявила, что у нее "нет лишней парты и стула для дочери, но ее можно посадить к кому-нибудь на колени в углу класса". Директор школы Татьяна Кучеренко отрицает слова матери.

Супруга погибшего в авиакатастрофе Ан-26Ш под Чугуевом пилота Алексея Остапенко Елена заявила, что директор школы в Харькове отказалась взять на обучение их дочь. Об этом 1 октября сообщил Obozrevatel.

По информации издания, до крушения самолета семья проживала в Чугуеве Харьковской области, где мужчина проходил службу. После его смерти супруга Елена с дочерью Лизой, которая учится во втором классе, переехали в Харьков к ее родителям.

"Недалеко от нас в Харькове находится гимназия "Образование". Нам только одну остановку нужно подъехать. В Чугуеве Лиза тоже училась в учебно-воспитательном комплексе. Мы с Алексеем пытались дать дочери лучшее образование. Она изучает английский язык, учится на кембриджских курсах, возможно, после школы получит высшее образование за рубежом", – рассказала Остапенко.

По словам женщины, директор школы "Образование" отказалась принимать ее дочь в школу.

"Директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочери. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала. Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", – добавила супруга погибшего.

Директор гимназии Татьяна Кучеренко отрицает слова Остапенко.

"Что? Какие колени? Что вы говорите?! Я за свои слова отвечаю! Пришла мама, я ей объяснила, что у меня только один класс на параллели, и там 31 ученик. У меня технически нет возможности принять. Нам даже старую мебель неоткуда взять. у нас рядом есть другие школы, могут туда. по словам мамы, в Минобороны ей объяснили, что у нее есть льготы. Но по закону мы можем принимать детей из микрорайона, детей сотрудников, а также братьев и сестер наших учеников. и только после этого – любых детей. Но у нас классы переполнены. Ни о каких коленях я не говорила, это фантазии мамы", – говорит директор.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер прокомментировал ситуацию, отметив, что врио министра образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом назначено служебное расследование, а руководитель учреждения отстранен от исполнения обязанностей. По его словам, отказ в праве на образование вблизи дома недопустим.

Кучер отметил, что ребенку уже нашли другую школу.

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