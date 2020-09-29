Мать курсанта, выжившего во время крушения Ан-26Ш, сообщила, что сын пошел на поправку

Мать курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского, который выжил во время крушения Ан-26Ш, заявила, что у ее сына сложное психологическое состояние.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября Фото: ДСНС України / Facebook

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, который выжил во время крушения Ан-26Ш, пошел на поправку. Об этом "Укринформу" сообщила мать курсанта Ирина Золочевская.

По ее словам, врачи позволили сыну провести первую короткую прогулку по двору военного госпиталя.

"Сын чувствует себя с каждым днем лучше. Его состояние стабильное, поэтому динамика хорошая. Сегодня врачи разрешили прогулку на улице, ненадолго, конечно, потому что ему это еще трудно, но уже прогулялся, немного прошелся", – сказала Золочевская.

Она подчеркнула, что о выписке сына речь не идет.

"Пока рано говорить. Как будут заживать раны, да и вообще состояние – будут смотреть врачи", – отметила Золочевская.

Также она добавила, что психологическое состояние сына сейчас сложное.

Золочевский – единственный выживший после крушения учебного самолета Ан-26Ш, угрозы его жизни нет.

Отец курсанта Виталий Золочевский рассказал, что у сына нет переломов, "одни лишь ушибы".

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.