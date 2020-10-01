Минобороны сообщило, когда начнет выплачивать денежную помощь родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш

Министерство обороны Украины зарезервировало более 40 млн грн на выплату денежной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26Ш. Выплаты начнутся после идентификации тел и официального заключения о причинах смерти.

Министерство обороны Украины ожидает выводов следствия по авиакатастрофе самолета Ан-26Ш в Харьковской области, чтобы начать выплачивать денежную помощь родственникам погибших. На эти цели министерство зарезервировало 40 млн 989 тыс. грн, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

“Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи”, – рассказали в министерстве.

Минобороны уточнило, что размер помощи для каждой семьи составит 1 млн 576,5 тыс. грн на одного человека. Помощь распределят равными частями на все семьи, подчеркнули в ведомстве.

Вопрос оформления необходимых документов для получения помощи министерство взяло под свой контроль.

"Соответствующим руководителям всех уровней поручено оказывать максимальное содействие семьям погибших в скорейшей их подготовке и направлении в Минобороны”, – говорится в сообщении в ведомстве.

Сейчас документы можно оформить через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи. После утверждения решения о выплате министром обороны Украины военные комиссариаты перечислят деньги на счета получателей.

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