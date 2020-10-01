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Минобороны сообщило, когда начнет выплачивать денежную помощь родственникам погибших в авиакатастрофе Ан-26Ш

Министерство обороны Украины зарезервировало более 40 млн грн на выплату денежной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26Ш. Выплаты начнутся после идентификации тел и официального заключения о причинах смерти.

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Авиакатастрофа Ан-26Ш унесла жизни 26 человек
Авиакатастрофа Ан-26Ш унесла жизни 26 человек
Фото: EPA

Министерство обороны Украины ожидает выводов следствия по авиакатастрофе самолета Ан-26Ш в Харьковской области, чтобы начать выплачивать денежную помощь родственникам погибших. На эти цели министерство зарезервировало 40 млн 989 тыс. грн, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

“Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи”, – рассказали в министерстве.

Минобороны уточнило, что размер помощи для каждой семьи составит 1 млн 576,5 тыс. грн на одного человека. Помощь распределят равными частями на все семьи, подчеркнули в ведомстве.

Вопрос оформления необходимых документов для получения помощи министерство взяло под свой контроль.

"Соответствующим руководителям всех уровней поручено оказывать максимальное содействие семьям погибших в скорейшей их подготовке и направлении в Минобороны”, – говорится в сообщении в ведомстве.

Сейчас документы можно оформить через областные военные комиссариаты по месту жительства получателей помощи. После утверждения решения о выплате министром обороны Украины военные комиссариаты перечислят деньги на счета получателей.

Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26Ш. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.

Теги: Харьков, авиакатастрофа, Министерство обороны Украины, Харьковская область, крушение, Чугуев, ВСУ, выплаты, погибшие, крушение Ан-26 в Чугуеве
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