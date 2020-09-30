"Он у нас основной свидетель". В ГБР сообщили, что опросили курсанта, пережившего крушение Ан-26

Показания курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в авиакатастрофе Ан-26 в Харьковской области, важны для идентификации тел погибших, отметил следователь Госбюро расследований Ярослав Лешенко.

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, единственный, кто пережил крушение самолета Ан-26 в Харьковской области, дал показания Государственному бюро расследований (ГБР).

Об этом 30 сентября сообщил журналистам в Киеве следователь ГБР Ярослав Лешенко, информирует "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего, мы должны учитывать психологическое состояние этого человека... Безотлагательно с ним проведены необходимые следственные действия, установлены особенности и детали события, которое имело место. Выяснились вопросы размещения экипажа – кто где находился.... Его показания на данный момент важны больше в том, кто где сидел, чтобы мы хотя бы приблизительно ориентировались с целью идентификации тел погибших, а также для ускорения процедуры передачи тел родственникам", – сказал он.

Следователь отметил, что показания Золочевского позволили установить, что происходило до крушения.

"Он у нас основной свидетель", – подчеркнул Лешенко.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Золочевский – единственный выживший после крушения учебного самолета Ан-26Ш, угрозы его жизни нет.

Отец курсанта Виталий Золочевский рассказал, что у сына нет переломов, "одни лишь ушибы".

Курсант находится в военном госпитале в Харькове, он рассказал, что при падении самолета ударился головой и потерял сознание.