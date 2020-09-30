В Украине эксплуатируют 53 самолета Ан-26 в возрасте от 35 до 48 лет – госпредприятие "Антонов"

На самолетах Ан-26 выполняют техническое обслуживание с периодичностью через 500 ± 50 летных часов, заявили в пресс-службе госпредприятия "Антонов".

25 сентября в Чугуеве упал и загорелся самолет, погибли 26 человек Фото: Antonov Company / Facebook

В Украине в использовании есть 53 самолета Ан-26 и его модификаций, 24 используют в гражданской авиации и 29 – в государственной авиации. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Антонов" на своей странице в Facebook.

Дольше всего эксплуатируется самолет 1972 года выпуска – 48 лет и пять месяцев, меньше всего – 1985 года выпуска – 35 лет и один месяц, заявили в компании.

"На большинстве самолетов Ан-26 гражданской авиации техническое обслуживание выполняется согласно регламенту технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26 с периодичностью базовой формы через 500 ± 50 летных часов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что согласно регламенту, существует оперативное, периодическое, при хранении, сезонное и специальное техническое обслуживание.

"ГП "Антонов" как разработчик выполняет работы по оценке техсостояния самолетов с целью решения для возможности продления ресурсов и сроков службы планера самолета. Этапы индивидуальной отработки сроков службы составляют один-два года. Самолетам Ан-26 всех модификаций в индивидуальном порядке может быть установлен назначенный срок службы 50 лет", – рассказали на госпредприятии.

По их словам, специалисты предприятия постоянно работают над модернизацией, обновлением и продлением летной годности самолетов типа Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72 и Ан-74, состоящих на вооружении, для обеспечения их безопасной эксплуатации в течение двух – пяти лет, до их замены.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.