Исключить версию теракта как причины крушения Ан-26Ш в Чугуеве можно будет только по результатам экспертизы – ГБР

Сообщения об отказе двигателя учебного самолета Ан-26Ш, который разбился вечером 25 сентября в Чугуеве Харьковской области, не соответствуют действительности, заявили в Госбюро расследований.

Исключить версию теракта как причины падения учебного самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области можно будет только по результатам взрывотехнической экспертизы. Об этом руководитель Главного следственного управления Госбюро расследований (ГБР) Максим Борчаковский рассказал во время общения с журналистами 30 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отбрасываются. Сейчас решается вопрос относительно взрывотехнической экспертизы. Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, проводится техническое расследование", – сказал он.

Журналисты уточнили, означает ли это, что исключить версию теракта можно будет только после того как станут известны результаты экспертизы. Борчаковский ответил: "Да".

Как пишет "Интерфакс-Украина", он опроверг сообщения об отказе двигателя самолета.

"Была информация относительно снижения давления индикатора крутящего момента. А та информация, которая звучит, что вообще отказал двигатель – не соответствует действительности", – добавил Борчаковский.

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Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.