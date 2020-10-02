Крушение Ан-26 в Чугуеве. ГБР инициирует проверку расходов на самолет и на его полеты

Государственное бюро расследований (ГБР) провело по состоянию на 2 октября 35 следственных и процессуальных действий в рамках расследования крушения самолета Ан-26, которое произошло 25 сентября в Чугуеве Харьковской области. Об этом проинформировал сайт ведомства.
Детективы ГБР, в частности, получили от ГП "Антонов" документы об изготовлении, доработках и продлении назначенного срока службы Ан-26.
Кроме того, в Печерский райсуд Киева поданы ходатайства о временном доступе к принадлежащим другим компаниям, службам и ведомствам оригиналам документов, которые касаются обслуживания, модернизации и эксплуатации самолета.
Отдельно ГБР изучает документацию, касающуюся двигателей разбившегося Ан-26, в частности замены его агрегатов на АО "Мотор Січ" и ремонта на заводе 410 гражданской авиации (ГА).
"Инициировано проведение аудиторами Государственной аудиторской службы Украины проверок в командовании Воздушных сил ВС Украины, в/ч А4104, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, ОАО "Мотор Січ", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" по вопросам расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также на организацию проведения учебных полетов самолета АН-26, который потерпел катастрофу", – говорится в сообщении.
Крушение Ан-26 в Чугуеве. Кем были все 26 погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Подробности
Учебный самолет Ан-26 упал и загорелся в двух километрах от военного аэродрома Чугуева. На его борту находились 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
26 человек погибли. Жизни единственного выжившего, курсанта Вячеслава Золочевского, ничего не угрожает.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.
28 сентября специалисты приступили к расшифровке бортовых самописцев Ан-26. 30 сентября черные ящики удалось расшифровать, но их данные не разглашали, поскольку продолжается экспертиза.