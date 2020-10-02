Крушение Ан-26 в Чугуеве. ГБР инициирует проверку расходов на самолет и на его полеты

В рамках расследования авиакатастрофы Ан-26 в Чугуеве Госбюро расследований намерено проверить Воздушные силы ВСУ, в/ч А4104, Харьковский университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, ОАО "Мотор Січ", ГП "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов".

ГБР отчиталось о следственных действиях по делу Ан-26 Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Государственное бюро расследований (ГБР) провело по состоянию на 2 октября 35 следственных и процессуальных действий в рамках расследования крушения самолета Ан-26, которое произошло 25 сентября в Чугуеве Харьковской области. Об этом проинформировал сайт ведомства.

Детективы ГБР, в частности, получили от ГП "Антонов" документы об изготовлении, доработках и продлении назначенного срока службы Ан-26.

Кроме того, в Печерский райсуд Киева поданы ходатайства о временном доступе к принадлежащим другим компаниям, службам и ведомствам оригиналам документов, которые касаются обслуживания, модернизации и эксплуатации самолета.

Отдельно ГБР изучает документацию, касающуюся двигателей разбившегося Ан-26, в частности замены его агрегатов на АО "Мотор Січ" и ремонта на заводе 410 гражданской авиации (ГА).

"Инициировано проведение аудиторами Государственной аудиторской службы Украины проверок в командовании Воздушных сил ВС Украины, в/ч А4104, Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, ОАО "Мотор Січ", ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" по вопросам расходования государственных средств на содержание, обслуживание, ремонт, модернизацию, проведение регламентных работ, а также на организацию проведения учебных полетов самолета АН-26, который потерпел катастрофу", – говорится в сообщении.

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