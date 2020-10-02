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Авиакатастрофа в Чугуеве, столкновения в Нагорном Карабахе. 2 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется сегодня в 21.00 на канале "Украина", обсудят крушение учебного Ан-26 в Чугуеве Харьковской области и нынешнее состояние украинской авиации, обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном и протесты в Беларуси.

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Программа Шустера выходит по пятницам
Программа Шустера выходит по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook

Сегодня вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о причинах гибели украинских офицеров и курсантов, выполнявших учебный полет в Харьковской области, о том, есть ли будущее у Воздушных сил Украины и нынешнем состоянии авиации, о протестах в Беларуси и противостоянии между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, сообщается на странице Шустер online в Facebook. 

Программа начнется в 21.00. Гостями ток-шоу станут: 

  • Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, который возглавил государственную комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;
  • Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;
  • Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии;
  • Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
  • Игорь Смешко, экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь";
  • Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенант запаса;
  • Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
  • Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
  • Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;
  • Екатерина Снитина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Беларусь, Михаил Саакашвили, авиакатастрофа, Игорь Смешко, Армения, Азербайджан, Юрий Бутусов, Игорь Романенко, Олег Уруский, Сергей Притула, Михаил Забродский, Алексей Кучер, Свобода слова Савика Шустера, протесты в Беларуси, крушение Ан-26 в Чугуеве
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