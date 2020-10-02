Авиакатастрофа в Чугуеве, столкновения в Нагорном Карабахе. 2 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о причинах гибели украинских офицеров и курсантов, выполнявших учебный полет в Харьковской области, о том, есть ли будущее у Воздушных сил Украины и нынешнем состоянии авиации, о протестах в Беларуси и противостоянии между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, сообщается на странице Шустер online в Facebook.
Программа начнется в 21.00. Гостями ток-шоу станут:
- Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, который возглавил государственную комиссию по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;
- Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;
- Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии;
- Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат от "Европейской солидарности";
- Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
- Игорь Смешко, экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь";
- Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенант запаса;
- Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
- Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
- Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
- Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;
- Екатерина Снитина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.