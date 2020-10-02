Власть неспособна на стратегию и живет только сегодняшним днем – Смешко о Киеве

Экс-глава Главного управления военной разведки Минобороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко считает, что власть в Киеве бессистемно реагирует на возникающие проблемы.

Киеву не хватает стратегии развития, считает бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко. Такое мнение он выразил изданию Depo в интервью, опубликованном 2 октября.

"Приоритеты вообще не определены. В результате вопросы решаются необъективно, а аргументами являются денежные суммы от определенных заинтересованных лиц. К сожалению, действующая власть неспособна на любую стратегию и живет только сегодняшним днем и бессистемно реагирует на текущие проблемы. И ее совершенно не интересует мнение киевлян", – сказал он.

Экс-глава СБУ считает, что все вопросы, которые касаются развития города, "должны определяться путем проведения местных референдумов – одобрение генеральных планов города, его районов и микрорайонов; одобрение масштабных строительных проектов жилья, инфраструктуры, производства, окружающей среды и так далее; приоритетные расходы местных бюджетов; доверие к органам власти и руководителям местной власти и другие".

"Сегодняшняя инертная киевская городская власть неспособна возглавить и твердо реализовать курс на формирование системы столичной агломерации, где приоритетом будет комфорт людей", – заявил Смешко.

Смешко как представитель партии "Сила и честь" зарегистрирован на местных выборах кандидатом в мэры Киева. Всего на эту должность баллотируется 20 человек.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.