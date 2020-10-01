В команде Кличко заявили, что высадили самую длинную аллею сакур в Украине

В Днепровском районе Киева представители Книги рекордов Украины зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине. Протяженность аллеи составила более 1400 метров, сообщила заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Марина Хонда.

Это уникальная аллея, поскольку здесь растут различные виды сакур и некоторые из них цветут несколько раз в год, сообщили в КГГА Фото: kyivcity.gov.ua

Представители Книги рекордов Украины официально зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине, ее протяженность составляет более 1400 метров, пишет официальный портал Киева.

"В следующем году исполняется 50 лет дружбы Киева и Киото, поэтому я думаю, что это будет хороший знак для японского города-побратима. И для района это также историческое событие. Для меня это не просто аллея сакур – это дополнительный туристический магнит. Мы привыкли, что туристы посещают больше центральную часть города, но теперь каждому гостю столицы нужно будет посетить Днепровский район и увидеть такой замечательный объект собственными глазами. Это уникальная аллея, поскольку здесь растут различные виды сакур и некоторые из них цветут несколько раз в год", – отметила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Марина Хонда.

Кроме Хонды, деревья высаживали заместитель главы миссии Японии в Украине Оцука Кузуя и автор идеи – заместитель председателя КГГА Александр Харченко.