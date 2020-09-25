Кличко: После реконструкции моста Патона на нем будет восемь полос

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году и ремонтировали с тех пор только один раз, напомнил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев получил все согласования от государственных органов для ремонта моста Патона, и после завершения проектных работ можно будет начать реконструкцию, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции, пишет сайт политика.

"Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город наконец получил для этого все необходимые согласования от государственных органов, – сказал городской голова. – Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона – это одна из важных транспортных артерий, соединяющая правый берег с левым. Будет стоить полная реконструкция, по предварительным подсчетам специалистов, около 7 млрд грн".

Железобетонная монолитная плита будет заменена на современную из стали, это значительно облегчит конструкцию моста, рассказал Кличко.

"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП. Обустроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки. Благодаря осуществлению масштабных работ мост в ближайшие годы получит новую жизнь", – заявил мэр.

В декабре 2018 года президент Национальной академии наук (НАН) Украины Борис Патон заявлял, что мост Патона не рассчитан на нагрузки, которые приходится испытывать в современных условиях.

Представитель Института электросварки имени Патона Валерий Позняков рассказал в 2019 году, что в 2018-м Институт стальных конструкций имени Шимановского обследовал техническое состояние моста. Результаты показали, что сооружение находится в критическом состоянии. После этого была созвана группа при КГГА, которая начала разрабатывать смету на реконструкцию моста.