ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Кличко: После реконструкции моста Патона на нем будет восемь полос

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году и ремонтировали с тех пор только один раз, напомнил мэр Киева Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Полностью перекрывать движение мы не будем
Виталий Кличко: Полностью перекрывать движение мы не будем
Фото: kiev.klichko.org

Киев получил все согласования от государственных органов для ремонта моста Патона, и после завершения проектных работ можно будет начать реконструкцию, сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции, пишет сайт политика.

"Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город наконец получил для этого все необходимые согласования от государственных органов, – сказал городской голова. – Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона – это одна из важных транспортных артерий, соединяющая правый берег с левым. Будет стоить полная реконструкция, по предварительным подсчетам специалистов, около 7 млрд грн".

Железобетонная монолитная плита будет заменена на современную из стали, это значительно облегчит конструкцию моста, рассказал Кличко.

"Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть, в общем, их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП. Обустроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки. Благодаря осуществлению масштабных работ мост в ближайшие годы получит новую жизнь", – заявил мэр.

В декабре 2018 года президент Национальной академии наук (НАН) Украины Борис Патон заявлял, что мост Патона не рассчитан на нагрузки, которые приходится испытывать в современных условиях.

Представитель Института электросварки имени Патона Валерий Позняков рассказал в 2019 году, что в 2018-м Институт стальных конструкций имени Шимановского обследовал техническое состояние моста. Результаты показали, что сооружение находится в критическом состоянии. После этого была созвана группа при КГГА, которая начала разрабатывать смету на реконструкцию моста.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, ремонт, мост
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
"Два поклонника лета". Осадчая показала подросшего сына
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
Monatik вновь сядет в кресло судьи на проекте "Танцы со звездами"
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
Международная премьера "Мы есть Мы рядом" Балаяна состоится на Варшавском кинофестивале
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Безусловная любовь". Жена Роналду сняла на видео его поцелуи с двухлетней дочерью
"Фото огонь". Жена Бабкина засветила соски
"Фото – огонь". Жена Бабкина засветила соски
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
Dantes рассказал, зачем им с Дорофеевой нужен в спальне холодильник
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
"Очаровашка мамин и папин!" Пресняков показал младшего сына
  Лопес и Малума изобразили страсть в совместном двухсерийном клипе. Видео
  Лопес и Малума изобразили страсть в совместном двухсерийном клипе. Видео
30-летняя внучка Елизаветы II принцесса Евгения ждет первенца
30-летняя внучка Елизаветы II принцесса Евгения ждет первенца
"У мужчин тоже бывают "месячные". Могилевская обнародовала романтические снимки с известным бизнесменом
"У мужчин тоже бывают "месячные". Могилевская обнародовала романтические снимки с известным бизнесменом
Tvorchi выпустили альбом 13 waves
Tvorchi выпустили альбом 13 waves
  Pelicula. NK выпустила анимационный ролик. Видео
  Pelicula. NK выпустила анимационный ролик. Видео
Цибульская сменила имидж, сделав короткую стрижку
Цибульская сменила имидж, сделав короткую стрижку
"Горжусь этим". Селена Гомес впервые показала шрам после пересадки почки
"Горжусь этим". Селена Гомес впервые показала шрам после пересадки почки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
Любовница Тарзана посмеялась над ним под песню Королевой
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве
  Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
Рэпер Серега снял в новом клипе Усика на кладбище автобусов, назвав ролик самым дорогим в своей карьере. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS